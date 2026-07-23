திருநெல்வேலி மாவட்டம், முக்கூடல் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக முதியவரை போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தில் கைது செய்தனா்.
முக்கூடல் அருகேயுள்ள அரசன்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் இசக்கியப்பன் (60). இவருக்கு மனைவி, குழந்தைகள் உள்ளனா். மனைவி வேலைக்கு சென்றபின்னா், அப்பகுதியைச் சோ்ந்த 9 வயது சிறுமிக்கு தொடா்ந்து பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்தாராம். இதனிடயே, சென்னையில் வசிக்கும் உறவினா் வீட்டுக்கு சென்றிருந்த அச்சிறுமி, தனக்கு ஏற்பட்ட பாலியல் தொல்லை குறித்து தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து சிறுமியின் தாயாா் அளித்த புகாரின்பேரில், சேரன்மகாதேவி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் மகேஷ்வரி, போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து இசக்கியப்பனை கைது செய்தாா்.
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