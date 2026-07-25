திருநெல்வேலி அருகேயுள்ள தருவையில் தொழிலாளியை அரிவாளால் வெட்டியது தொடா்பான வழக்கில் இளைஞருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிைண்டனை விதித்து திருநெல்வேலி நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
தருவையைச் சோ்ந்தவா் பாலசுப்பிரமணியன் (32). தொழிலாளியான இவரை, கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முன்விரோதம் காரணமாக அதே பகுதியைச் சோ்ந்த காளி என்ற காளிராஜ் (29) அரிவாளால் வெட்டி காயப்படுத்தினாராம். இதுதொடா்பாக முன்னீா்பள்ளம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து காளிராஜை கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி ஐந்தாவது குற்றவியல் நீதித் துறை நடுவா் மன்றத்தில் நடைபெற்று வந்த இவ்வழக்கை, நீதித்துறை நடுவா் ராணி விசாரித்து, காளிராஜுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிைண்டனையும், ரூ.500 அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.
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