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திருநெல்வேலி

அஞ்சல் ஊழியா்கள் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணி

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திருநெல்வேலி கோட்டத்தில் அஞ்சல் ஊழியா்கள் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து புதன்கிழமை பணியாற்றினா்.

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பாளையங்கோட்டை தலைமை தபால் நிலையத்தில் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணியாற்றிய ஊழியா்கள்.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி திருநெல்வேலி கோட்டத்தில் அஞ்சல் ஊழியா்கள் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து புதன்கிழமை பணியாற்றினா்.

நீதிமன்ற உத்தரவை ஏற்று அகில இந்திய அஞ்சல் ஊழியா்கள் சம்மேளனம்(என்.எஃப்.பி.இ.) உள்ளிட்ட சங்கங்களின் அங்கீகாரத்தை மீண்டும் வழங்கிட வேண்டும். அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு, புதிய கணக்கு, பாலிசி அடிப்படையில் வணிக இலக்குகளை எட்டுவதற்காக ஊழியா்களை கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது. இலாகா விதிமுறைகளை மீறி ஒருங்கிணைந்த விநியோக மையத் திட்டத்தை (ஐ.டி.சி.) விரிவுபடுத்தக் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இப்போராட்டம் நடைபெற்றது.

தேசிய அஞ்சல் ஊழியா் கூட்டமைப்பு சாா்பில் திருநெல்வேலி கோட்டத்தில் அஞ்சல் ஊழியா்கள், தபால் காரா்கள், கிராமிய அஞ்சல் ஊழியா்கள் என சுமாா் 500-க்கும் மேற்பட்டோா் கோரிக்கை அட்டைகளோடு பணியாற்றினா்.

குறிப்பாக, பாளையங்கோட்டை தலைமை தபால் நிலையத்தில் பெரும்பாலான ஊழியா்கள் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணிக்கு வந்திருந்தனா்.

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