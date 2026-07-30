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திருநெல்வேலி

உலக கல்லீரல் அழற்சி தின விழிப்புணா்வுப் பேரணி

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் உலக கல்லீரல் அழற்சி தின விழிப்புணா்வு பேரணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் உலக கல்லீரல் அழற்சி தின விழிப்புணா்வு பேரணி புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

மருத்துவமனையின் குடல், இரைப்பை மருத்துவ சிகிச்சை பிரிவு சாா்பில் நடைபெற்ற இப்பேரணியை பாளையங்கோட்டை மத்திய சிறை கண்காணிப்பாளா் செந்தாமரைக் கண்ணன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.

இந்நிகழ்ச்சியில், மருத்துவா் கந்தசாமி, சிறுநீரகவியல் துறைத் தலைவா் மருத்துவா் ராமசுப்பிரமணியம், இந்திய மருத்துவ சங்க திருநெல்வேலி கிளைத் தலைவா் மருத்துவா் அபுபக்கா் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக பங்கேற்றனா்.

இப்பேரணியில் மருத்துவக்கல்லூரி செவிலியா் பயிற்சி மாணவிகள் 100க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டு ஹெபடைடிஸ் நோய் தடுப்பு, முன்கூட்டியே கண்டறிதல், தடுப்பூசியின் அவசியம், கல்லீரல் பாதுகாப்பு உள்ளிட்டவை குறித்து விழிப்புணா்வு பதாகைகள் மற்றும் முழக்கங்கள் வாயிலாக பொதுமக்களிடம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா். நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, மருத்துவமனை முன்கள பணியாளா்கள் மற்றும் மாணவா்களுக்கு ஹெபடைடிஸ் பி தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது.

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திருநெல்வேலி அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் நடைபெற்ற பேரணியில் பங்கேற்றோா்.

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