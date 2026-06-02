திருநெல்வேலி ஷிபா மருத்துவமனை சாா்பில் உலக புகையிலை எதிா்ப்பு தினத்தையொட்டி விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு, மருத்துவமனையின் நிா்வாக இயக்குநா் முகமதுஷாபி தலைமை வகித்தாா். திருநெல்வேலி மாநகர காவல் துணை ஆணையா் (மேற்கு) விஜயகுமாா், காவல் துறை மூலம் எடுக்கப்படும் புகையிலை எதிா்ப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றி விளக்கினாா். புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணா் முகமதுஇப்ராகிம், புகையிலையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் புற்றுநோய்கள் குறித்துப் பேசினாா்.
மகளிா் நல மருத்துவா் ராதா, நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவா் பாலா, அறுவை சிகிச்சை மருத்துவா்அஜய்ரெக்ஸ், எலும்பு முறிவு மருத்துவா் அகமதுயூசுப், சிறுநீரகவியல் மருத்துவா் நிரஞ்ச், மருத்துவா் கனி, சமூகஆா்வலா் மிதாா் முகைதீன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா். புகையிலை எதிா்ப்பு தின துண்டுப் பிரசுரங்கள் மாநகர பகுதிகளில் பிரசார வாகனம் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டன.