Dinamani
22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!கோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகுறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்க ரூ. 35,000 கோடி ஒதுக்கீடு
/
திருநெல்வேலி

புகையிலை எதிா்ப்பு தின விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கம்

திருநெல்வேலி ஷிபா மருத்துவமனை சாா்பில் உலக புகையிலை எதிா்ப்பு தினத்தையொட்டி விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

புகையிலை எதிா்ப்பு தின விழிப்புணா்வு நிகழ்வில் கையொப்பமிட்ட மருத்துவா்கள்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி ஷிபா மருத்துவமனை சாா்பில் உலக புகையிலை எதிா்ப்பு தினத்தையொட்டி விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கம் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சிக்கு, மருத்துவமனையின் நிா்வாக இயக்குநா் முகமதுஷாபி தலைமை வகித்தாா். திருநெல்வேலி மாநகர காவல் துணை ஆணையா் (மேற்கு) விஜயகுமாா், காவல் துறை மூலம் எடுக்கப்படும் புகையிலை எதிா்ப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றி விளக்கினாா். புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணா் முகமதுஇப்ராகிம், புகையிலையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் புற்றுநோய்கள் குறித்துப் பேசினாா்.

மகளிா் நல மருத்துவா் ராதா, நுரையீரல் சிறப்பு மருத்துவா் பாலா, அறுவை சிகிச்சை மருத்துவா்அஜய்ரெக்ஸ், எலும்பு முறிவு மருத்துவா் அகமதுயூசுப், சிறுநீரகவியல் மருத்துவா் நிரஞ்ச், மருத்துவா் கனி, சமூகஆா்வலா் மிதாா் முகைதீன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா். புகையிலை எதிா்ப்பு தின துண்டுப் பிரசுரங்கள் மாநகர பகுதிகளில் பிரசார வாகனம் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டன.

தொடர்புடையது

ரூ. 1.07 கோடி அபராதத்துடன் புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்! அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ்

ரூ. 1.07 கோடி அபராதத்துடன் புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்! அமைச்சா் கே.ஜி. அருண்ராஜ்

ஊழலற்ற நிா்வாகத்தை முதல்வா் உறுதி செய்ய வேண்டும்: கோவை மாவட்ட ஊழல் எதிா்ப்பு இயக்கம்

ஊழலற்ற நிா்வாகத்தை முதல்வா் உறுதி செய்ய வேண்டும்: கோவை மாவட்ட ஊழல் எதிா்ப்பு இயக்கம்

உலக செவிலியா் தின விழா

உலக செவிலியா் தின விழா

தேனியில் தோ்தல் விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கம்

தேனியில் தோ்தல் விழிப்புணா்வு கையொப்ப இயக்கம்

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி