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திருநெல்வேலி, பேட்டையில் கடைக்கு வந்த பெண்ணை புகைப்படம் எடுத்ததாக உரிமையாளரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
திருநெல்வேலி பேட்டை ஆா்.பி. சந்நிதி தெருவைச் சோ்ந்தவா் முகமது அஷ்ரப் அலி (28). இவா் அப்பகுதியில் ஜெராக்ஸ் கடை வைத்து நடத்தி வருகிறாா். இந்நிலையில் இவா் திங்கள்கிழமை காலை கடைக்கு வந்த பெண் ஒருவரை அவருக்குத் தெரியாமலேயே புகைப்படம் எடுத்ததோடு, விடியோ பதிவும் செய்தாராம். இதை அறிந்து கொண்ட அப்பெண் தனது உறவினா்களிடம் விவரத்தை தெரிவித்துள்ளாா். இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், பேட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து முகமது அஷ்ரப் அலியை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா்.