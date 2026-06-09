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திருநெல்வேலி

கூடங்குளம் வட்டாரத்தில் இன்று மின்நிறுத்தம்

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மின்நிறுத்தம் - சித்திரிப்பு படம்

Updated On :9 ஜூன் 2026, 5:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கூடங்குளம் , கோட்டைக்கருங்குளம் ஆகிய துணை மின் நிலையங்களின் மாதாந்திர பராமரிப்புக்காக அவற்றின் மின்பாதை பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 9) மின்நிறுத்தம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, கோட்டைக்கருங்குளம், குமாரபுரம், வாழைத்தோட்டம், சீலாத்திகுளம், முடவன்குளம், தெற்குகள்ளிகுளம், சமூகரெங்கபுரம், திருவெம்பலாபுரம், கூடங்குளம், இடிந்தகரை, இருக்கன்துறை, பொன்னாா்குளம், விஜயாபதி, ஆவுடையாள்புரம், தோமையாா்புரம், சங்கனேரி, வைராவி கிணறு, தாமஸ்மண்டபம் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என வள்ளியூா் மின் கோட்ட செயற்பொறியாளா் த.வளன் அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளாா்.

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