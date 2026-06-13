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சுத்தமல்லி அருகே ஆடு திருடியதாக இளைஞா்கள் 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சுத்தமல்லி, நரசிங்கநல்லூா், ஜீவா நகரைச் சோ்ந்தவா் முத்துக்கிருஷ்ணன் மகன் முத்துக்குமாா்(36). விவசாயியான இவா் ஆடு, மாடுகளை வளா்த்து வருகிறாா். இந்நிலையில் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு சுத்தமல்லி கே.எம்.ஏ. நகா் பகுதியில் மேய்ந்து கொண்டிருந்த இவருக்கு சொந்தமான 3 ஆடுகளை காணவில்லையாம்.
இது குறித்து சுத்தமல்லி காவல் நிலையத்தில் அவா் புகாா் அளித்தாா். போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு, இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக மேல திருவேங்கடநாதபுரம் தங்கம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் பட்டன்(22), சுந்தர்ராஜ் மகன் சிவசங்கரன்(20), பாலமுருகன் மகன் சதீஷ்(18) ஆகியோரை வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.