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திருநெல்வேலி

நான்குனேரியில் இன்று மின் நிறுத்தம்

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மின் தடை - file photo

Updated On :16 ஜூன் 2026, 1:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நான்குனேரி ஏ.எம்.ஆா்.எல். துணை மின் நிலையத்திற்குள்பட்ட பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 16)மின் நிறுத்தம் செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நான்குனேரி ஏ.எம்.ஆா்.எல். துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளவுள்ளதால், ஜூன் 16ஆம் தேதி காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை நான்குனேரி, இராஜாக்கள்மங்களம், சிறுமளஞ்சி, பெருமளஞ்சி, பெருமளஞ்சி கீழூா், பெருமளஞ்சி மேலூா், ஆச்சியூா், வாகைகுளம், கோவனேரி, ஏ.எம்.ஆா்.எல். தொழிற்கூடம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மின் விநியோகம் இருக்காது என மின்வாரிய செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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