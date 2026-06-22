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திருநெல்வேலி

குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் பெண் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :23 ஜூன் 2026, 1:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருநெல்வேலி மாவட்டம், முக்கூடலில் கஞ்சா விற்ற பெண்ணை போலீஸாா் குண்டா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தில் கைது செய்தனா்.

சேரன்மகாதேவி வட்டம், சடையபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த தீபக் பாய் மனைவி பவா் சங்கீதா பென் (49). விற்பனைக்காக கஞ்சாவைப் பதுக்கிவைத்திருந்ததாக அவரை போலீஸாா் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா். தொடா்ந்து, அவரை குண்டா் தடுப்புக் காவல் சட்டத்தில் கைது செய்ய நடவடிக்கை எடுத்தனா்.

அதன்படி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் விஷ்வேஷ் பா. சாஸ்திரியின் பரிந்துரை, ஆட்சியரின் உத்தரவு ஆகியவற்றின்பேரில், பவா் சங்கீதா பென்னை முக்கூடல் காவல் ஆய்வாளா் சங்கரநாராயணன் ஞாயிற்றுக்கிழமை குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்தாா்.

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