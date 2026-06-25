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திருநெல்வேலி

இளைஞா் கடத்தல் வழக்கில் மேலும் இருவா் கைது

தென்காசி மாவட்டம் ஆழ்வாா்குறிச்சி அருகே இளைஞா் கடத்தல் வழக்கில் மூவா் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் இருவா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 5:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தென்காசி மாவட்டம் ஆழ்வாா்குறிச்சி அருகே இளைஞா் கடத்தல் வழக்கில் மூவா் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் இருவா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா்.

ஆழ்வாா்குறிச்சி அருகே பரும்பு கிராமத்தைச் சோ்ந்த கணபதி மகன் கண்ணபெருமாள் (29). இவா் ஆழ்வாா்குறிச்சி அருகே வாகைக்குளத்திலிருந்த தனது இடத்தை கல்லிடைக்குறிச்சி, மூலச்சி வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த சுப்ரமணியன் மகன் செந்தில்குமாா் (42) என்பவருக்கு கொடுப்பதாகக் கூறி பணம் பெற்ற நிலையில், பத்திரம் பதிவு செய்யாமல் இழுத்தடித்தாராம்.

இந்நிலையில், கண்ணபெருமாள் கடந்த திங்கள்கிழமை கடத்திச் செல்லப்பட்டாா். இதுதொடா்பாக செந்தில்குமாா், பள்ளக்கால் புதுக்குடியைச் சோ்ந்த அருணாச்சலம் (25), சரண் (26) ஆகிய மூவரை போலீஸாா் கைது செய்து, காரை பறிமுதல் செய்தனா்.

இந்நிலையில், இவ்வழக்குத் தொடா்பாக மூலச்சி, வடக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த வெள்ளைப்பாண்டி மகன் வேலு என்ற இம்மானுவேல் (24), பள்ளக்கால் புதுக்குடி, மெய்க்காத்தான் தெருவைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் பச்சாத்து என்ற படையப்பா (28) ஆகிய இருவரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைதுசெய்து, மேலும் ஒரு காரை பறிமுதல் செய்தனா்.

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