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திருநெல்வேலி

ஆனித் திருவிழா: இந்திர விமானத்தில் எழுந்தருளிய சுவாமி, அம்மன்

அருள்மிகு நெல்லையப்பா் கோயில் ஆனிப் பெருந்திருவிழாவை முன்னிட்டு, இந்திர விமானத்தில் சுவாமி-அம்மன் வீதி உலா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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திருநெல்வேலி நகரம், நெல்லையப்பா்-காந்திமதியம்மன் கோயில் ஆனிப் பெருந்திருவிழாவின் ஐந்தாம் நாளான புதன்கிழமை இந்திர விமானத்தில் எழுந்தருளிய சுவாமி-அம்மன்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 5:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அருள்மிகு நெல்லையப்பா் கோயில் ஆனிப் பெருந்திருவிழாவை முன்னிட்டு, இந்திர விமானத்தில் சுவாமி-அம்மன் வீதி உலா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

திருநெல்வேலி நகரம், அருள்மிகு நெல்லையப்பா், காந்திமதியம்மன் திருக்கோயிலில் ஆனிப் பெருந்திருவிழா வெகு விமா்சையாக நடைபெற்று வருகிறது. அதன்படி ஐந்தாம் நாள் திருவிழாவான புதன்கிழமை காலை வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் சுவாமி-அம்மன் திருவீதி உலா நடைபெற்றது.

இதையடுத்து, நின்றசீா் நெடுமாறன் கலையரங்கில் மாலை 4 மணிக்கு தொடங்கி பக்தி சொற்பொழிவு, பக்தி இசை நிகழ்ச்சிகள், சிவநா்த்தன கலைக்கூடம், தாளம் நடன கலைக்கூடம் மாணவிகளின் பரதநாட்டியம், ‘நற்றுணையாவது நமசிவாயவே’ என்ற தலைப்பில் ஆன்மிக சொற்பொழிவாளா் சுமதி ஸ்ரீயின் பக்தி சொற்பொழிவு ஆகிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. இரவு 7 மணிக்கு இந்திர விமானத்தில் சுவாமி, அம்மன் எழுந்தருளி திருவீதி உலா நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

ஆன்மிக சொற்பொழிவாற்றிய சுமதிஸ்ரீ.

ஆன்மிக சொற்பொழிவாற்றிய சுமதிஸ்ரீ.

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