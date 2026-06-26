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திருநெல்வேலி

சேரன்மகாதேவியில் வனக் குழுவினருக்குப் பயிற்சி

சேரன்மகாதேவியில் கிராம வனக் குழுவினருக்கான பயிற்சி முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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வனக்குழுவினருக்கு தொழில் கடனுதவி வழங்கினாா் சூழல் மேம்பாட்டு அலுவலா் அலுவலா் எஸ். ஹேமலதா.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 5:56 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேரன்மகாதேவியில் கிராம வனக் குழுவினருக்கான பயிற்சி முகாம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

களக்காடு முண்டன்துறை புலிகள் காப்பகம் சாா்பில் கிராம வனக் குழுவினா்களுக்காக நடத்தப்பட்ட டிஜிட்டல் பணப் பரிவா்த்தனை, மத்திய- மாநில அரசு திட்டங்கள் ஆகியவை குறித்த இப்பயிற்சி முகாமுக்கு, திருநெல்வேலி மாவட்ட சூழல் மேம்பாட்டு அலுவலா் எஸ். ஹேமலதா தலைமை வகித்தாா். திருக்குறுங்குடி சூழல் சரக உதவி வன உயிரின காப்பாளா் சரவணன் முன்னிலை வகித்தாா்.

விகான் அறக்கட்டளை நிா்வாகி சபரி மணிகண்டன், அபினவ் அறக்கட்டளை நிா்வாகி ராம்குமாா் ஆகியோா் பயிற்சி அளித்தனா்.

திருக்குறுங்குடி சூழல் சரக கிராம வனக்குழுக்களை சோ்ந்த 40 உறுப்பினா்களுக்கு மாற்றுத் தொழில் செய்ய கடனுதவியாக ரூ.21.30 லட்சத்தை சூழல் மேம்பாட்டு அலுவலா் வழங்கினாா்.

இதில், களக்காடு சூழல் சரக வனவா் கருணாகரன், வனக் காப்பாளா்கள் ஜெகன், இவான்ஜெலின், சிவராமன், நான்கு சூழல் சரகத்தில் உள்ள தன்னாா்வலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

ஏற்பாடுகளை, அம்பாசமுத்திரம் சூழல் சரக வனவா் நாகராஜ் செய்திருந்தாா். திருக்குறுங்குடி சூழல் சரக வனவா் ஸ்டாலின் ஜெபக்குமாா் நன்றி கூறினாா்.

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