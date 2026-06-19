ராணுவ ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு மையத்தில் ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சி!

இந்திய ராணுவத்தின் கீழ் செயல்படும் ராணுவ ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு மையத்தில்( டிஆர்டிஓ) ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சிக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இதுகுறித்த விபரம் வருமாறு:
விளம்பர எண்.: ITR/HRD/Paid Internship/ 2026/01
பயிற்சியின் பெயர்: Paid Internship
காலியிடங்கள்: 27
தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரானிக்ஸ், இசிஇ, எலக்ட்ரிக்கல், கணினி அறிவியல், மெக்கானிக்கல், விண்வெளி ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் பிஇ, பி.டெக் அல்லது இயற்பியல் பிரிவில் எம்.எஸ்சி படித்துக் கொண்டிருப்பவராக இருக்க வேண்டும்.
உதவித்தொகை : மாதம் ரூ.5000 வழங்கப்படும்
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 6.7.2026-ல் நடைபெறும், பயிற்சி 20.7.2026 அன்று தொடங்கும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.drdo.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து விரைவுத் தபால் மூலம் கீழ்வரும் அஞ்சல் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:
The Director, (DRDO - ITR) Chandipur, Balasore, Odisha, PIN: 756 025.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 25.6.2026
மேலும் கூடுதல் விபரங்களுக்கு மேற்கண்ட இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்.
Summary
Integrated Test Range (ITR), a premier laboratory of DRDO invites applications from meritorious eligible final year students pursuing, continuing under graduation, post-graduation in engineering, science...
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