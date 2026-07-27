விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க... அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் அட்டகாசமான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு!

மத்திய அரசின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ராமன் அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலியாக உள்ள பணிகளுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். : 18/2026
பணி: Engineer 'C'
பிரிவு: Electronics
காலியிடங்கள்: 2
வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிவில் முதுநிலைப்பட்டம் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சியுடன் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Engineer'B'
பிரிவு: Electronics
காலியிடங்கள்: 2
பிரிவு: Mechanical
காலியிடம்: 1
பிரிவு: Instrumentation
காலியிடம்: 1
வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: பொறியியல் துறையில் Electronics,Mechanical,Instrumentation ஆகிய பிரிவில் முதுநிலைப்பட்டம் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Engineering Assistant 'C'
பிரிவு: Electronics
காலியிடங்கள்: 4
பிரிவு: Mechanical
காலியிடம் : 1
பிரிவு: IT
காலியிடம்: 1
பிரிவு: Civil
காலியிடம் : 1:
பிரிவு: Electrical
காலியிடம் : 1
வயதுவரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: பொறியியல் துறையில் Mechanical,Computer Science,Information Technology,Civil,Electrical,Electronics பிரிவில் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Tradesman 'A'
பிரிவு: Electrical
காலியிடங்கள்: 2
பிரிவு: AC-Mechanic
காலியிடம்: 1
பிரிவு: Mechanical
காலியிடம் : 1
பிரிவு: Fitter,Turner,Machinist
காலியிடங்கள்: 4
தகுதி: Electrical,AC Mechanic, Machanical,Fitter,Turner, Machinist பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 28- க்குள் இருக்க வேண்டும்.
உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு 10 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.
சம்பளம்: மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மத்திய அரசு விதிமுறைப்படி சம்பளம் வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத்தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.250. இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி, பெண்கள் பிரிவினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.rri.res.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 31.7.2026
Summary
RRI Recruitment 2026 for Engineer,Tradesman Posts
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