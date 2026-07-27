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வேலைவாய்ப்பு

விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க... அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் அட்டகாசமான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு!

ராமன் அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலிப்பணியிடங்கள் குறித்து...

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அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் வேலை - RRI

Updated On :27 ஜூலை 2026, 4:04 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

மத்திய அரசின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் ராமன் அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் காலியாக உள்ள பணிகளுக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். : 18/2026

பணி: Engineer 'C'

பிரிவு: Electronics

காலியிடங்கள்: 2

வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிவில் முதுநிலைப்பட்டம் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சியுடன் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Engineer'B'

பிரிவு: Electronics

காலியிடங்கள்: 2

பிரிவு: Mechanical

காலியிடம்: 1

பிரிவு: Instrumentation

காலியிடம்: 1

வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் Electronics,Mechanical,Instrumentation ஆகிய பிரிவில் முதுநிலைப்பட்டம் முதல் வகுப்பில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Engineering Assistant 'C'

பிரிவு: Electronics

காலியிடங்கள்: 4

பிரிவு: Mechanical

காலியிடம் : 1

பிரிவு: IT

காலியிடம்: 1

பிரிவு: Civil

காலியிடம் : 1:

பிரிவு: Electrical

காலியிடம் : 1

வயதுவரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: பொறியியல் துறையில் Mechanical,Computer Science,Information Technology,Civil,Electrical,Electronics பிரிவில் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Tradesman 'A'

பிரிவு: Electrical

காலியிடங்கள்: 2

பிரிவு: AC-Mechanic

காலியிடம்: 1

பிரிவு: Mechanical

காலியிடம் : 1

பிரிவு: Fitter,Turner,Machinist

காலியிடங்கள்: 4

தகுதி: Electrical,AC Mechanic, Machanical,Fitter,Turner, Machinist பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 28- க்குள் இருக்க வேண்டும்.

உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு 10 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

சம்பளம்: மேற்கண்ட பணிகளுக்கு மத்திய அரசு விதிமுறைப்படி சம்பளம் வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத்தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.250. இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி, பெண்கள் பிரிவினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.rri.res.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 31.7.2026

Summary

RRI Recruitment 2026 for Engineer,Tradesman Posts

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