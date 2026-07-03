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வேலைவாய்ப்பு

டாட்டா அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் அசிஸ்டென்ட் பணிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி நாள்!

டாட்டா அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் அசிஸ்டென்ட் பணிகளுக்கு விரைந்து விண்ணப்பிப்பது தொடர்பாக...

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டாட்டா அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையத்தில் அசிஸ்டென்ட் பணி - கோப்புப்படம்

Updated On :3 ஜூலை 2026, 11:41 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

டாட்டா அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு இதுவரை விண்ணப்பிக்காத தகுதியானவர்கள் விரைந்து விண்ணப்பிக்கவும்.

இது குறித்த விபரம் வருமாறு:

அறிவிப்பு எண்.: 2026/6

பணி: Scientific Officer (C)

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 1,18,110

தகுதி: Computer Science & Engineering, Information Technology, Mechanical Engineering,Cryogenic Engineering பிரிவில் பிஇ அல்லது பி.டெக் தேர்ச்சியு டன் குறைந்தது 2 முதல் 3ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Jr. Engineer(B)

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 73,020

தகுதி: பொறியியல் துறையில் மெக்கானிக்கல் பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் டிப்ளமோ முடித்து கணினி அறிவுத்திறனும் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Scientific Assistant (B)

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ.73,020

தகுதி: Physics,Chemistry,Computer Science, Information Technology,Information Science,Electronics & Communication, Radio Physics,Optics பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். கணினியில் அறிவுத் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Administrative Assistant

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ.73,020

தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் Word Processing,Data Base, Accounting Procedures-ல் நல்லத் திறமையும் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.ى.

பணி: Supervisor(Cosmetics Maintenance)

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 73,020

தகுதி : Hospitality Management பிரிவில் பட்டம் பெற்று 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் மற்றும் கணினியில் அறிவுத் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Tradesman (B)

பிரிவு: Plumber

காலியிடங்கள்: 3

பிரிவு: Electrician

காலியிடம்: 1

பிரிவு: Welder

காலியிடம்: 1

பிரிவு: Electrician

காலியிடம்: 1

பிரிவு: Technician Mechatronics

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.46,990

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் மேற்கண்ட டிரேடுகள் ஏதாவதொன்றில் 60% மதிப்பெண் களுடன் ITI தேர்ச்சியுடன் 2 வருட பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Laboratory Assistant

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.46,990

வயதுவரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி : Air Conditioning பிரிவில் 60 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் ஐடி தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பணி: Clerk (A)

காலியிடங்கள்: 4

சம்பளம்: மாதம் ரூ.46,990

தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் தட்டச்சில் அறிவுத்திறனும், கணினியில் திறமையும் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Work Assistant (Auxillary)

காலியிடங்கள்: 4

சம்பளம்: மாதம் ரூ.36,360

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Work Assistant (Technical)

பிரிவு: Air Conditioning

காலியிடம்: 1

பிரிவு: Painter

காலியிடம் :1

பிரிவு: Plumber

காலியிடம்: 1

பிரிவு: Fitter

காலியிடம் :1

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் Painter,Plumber,Fitter, Air Conditioning ஆகிய பிரிவுகளில் ஐடிஐ தேர்ச்சியுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 36,360

வயது வரம்பு: 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Security Guard

காலியிடங்கள்: 3

சம்பளம்: மாதம் ரூ.36,360

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் Defence, CAPF பிரிவில் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் Fire Fighting Training, First Aid, NCC,Civil Defence Training பிரிவில் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது : 28-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: ProjectAdministrative Assistant (B)

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ. 63,900

தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் 55சதவீத மதிப்பெண்களுடன் இளநிலைப் பட்டம் பெற்று Word Processing,Database and Accounting Procedure-ல் நல்ல அறிவுத்திறனும் 5 ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 33-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

உச்ச வயதுவரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, உடல்திறன் தேர்வு மற்றும் டிரேடு தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.tifr.res.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 4.7.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு மேற்கண்ட இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

The TATA Institute of fundamental Research has officially announced a massive 2026 recruitment Notification...

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