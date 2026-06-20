விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? கடல்சார் தொழில்நுட்ப மையத்தில் புராஜெக்ட் பணிகள்!

மத்திய அரசின் புவி அறிவியல் அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள புவி மண்டல அறிவியல் கவுன்சிலின் ஒரு அங்கமான சென்னை, தேசிய கடல்சார் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் தற்போது பல்வேறு ஆலோசனைத் திட்டங்களுக்காக, ஒப்பந்த அடிப்படையில் பின்வரும் பணியிடங்களுக்கு இணையவழி மூலம் விண்ணப்பங்களை வரவேற்கப்படுகிறது.
இதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். : NIOT/E & P/02/2026 (PROJECT)
பணி: Project Engineer - I
காலியிடங்கள்: 10
வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.56,000
தகுதி: Civil Engineering, Ocean Engineering,Structural Engineering,Coastal Engineering,Port & Harbour Engineering, Geoinformatics, Geomatics B.E. / B.Tech. 60% மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Project Engineering Associate
காலியிடம்: 1
வயது: 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ..42.000
தகுதி: Marine Biology, Marine Science-இல் 60% மதிப்பெண்களுடன் முது நிலைப்பட்டம் தேர்ச்சியுடன் 4 வருட பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Technical Associate - 11
காலியிடம்: 1 (UR)
வயது வரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,000
தகுதி: Computer Science, Data Science, Information Technology, Artificial Intelligence,Software Systems, Informatics பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் பிஇ அல்லது பி.டெக் தேர்ச்சியுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Technical Associate - 1
காலியிடங்கள்: 3
வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம் : மாதம் ரூ. 31,000
தகுதி, Electronics & Communication,Electronics & Instrumentation பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் பிஇ அல்லது பி.டெக் Zoology,Marine Science பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் முதுநிலைப்பட்டம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Project Engineering Assistant
காலியிடம் : 1
வயதுவரம்பு: 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ. 20.000
தகுதி: Electronics & Communication, Electronics & Instrumentation பிரிவில் 60% மதிப்பெண்களுடன் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: ProjectAd-ministration Assistant
காலியிடங்கள்: 3 (UR)
வயதுவரம்பு: 50-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000
தகுதி: ஏதாவது ஒரு பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.niot.res.in/recruit mentdetails.php என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தவுடன் அதனை பதிவிறக்கம் செய்து, அதைப் பூர்த்தி செய்து, தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் அசல் மற்றும் நகல்களையும் இணைத்து தேர்வில் கலந்து கொள்ளவும்.
தேர்வு நடைபெறும் நாள் : 6.7.2026 முதல் 10.7.2026
தேர்வு நடைபெறும் இடம்: National Institute of Ocean Technology, NIOT Campus, Velachery - Tambaram Main Road, Chennai-600 100.
மேலும் கூடுதல் விபரங்களுக்கு மேற்கண்ட இணையதள முகவரியைப் பார்க்கவும்.
Summary
NIOT invites online applications for the following positions on contract basis for its various consultancy projects..
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