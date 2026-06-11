வெலிங்டன் ராணுவக் கல்லூரியில் குரூப் 'சி' பணிகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

ஊட்டியிலுள்ள வெலிங்டன் ராணுவக் கல்லூரியில் குரூப் 'சி' பணிகளுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பணி: Lower Division Clerk
காலியிடங்கள்: 9
சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900 - 63,200
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன், ஆங்கிலத்தில் நிமிடத்திற்கு 35 வார்த்தைகளும், இந்தியில் 30 வார்த்தைகளும் கணினியில் தட்டச்சு செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Civilian Motor Driver
காலியிடங்கள்: 13
சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900 - 63,200
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன், சிவிலியன் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் 2 ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Multi Tasking Staff (Office & Training)
காலியிடங்கள்: 38
சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000 - 56,900
தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Stenographer Grade-II
காலியிடங்கள்: 5
சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500 - 81,100
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன், 1 நிமிடத்தில் 80 வார்த்தைகள் என்ற வேகத்தில் சுருக்கெழுத்தில் எழுதி 50 நிமிடத்தில் ஆங்கிலத்திலும், 65 நிமிடத்தில் இந்தியிலும் கணினியில் தட்டச்சு செய்யும் திறன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி்: Supervisor (Networking)
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.29,200 - 92,300
தகுதி : Computer Application, Computer Science, Information Technology ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Network Administrator
காலியிடங்கள்: 4
சம்பளம்: ரூ.29,200 - 92,300
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் Networking-இல் டிப்ளமோ, Computer Application இளங்கலை தேர்ச்சியுடன் Cisco Network Associate சான்றிதழ் மற்றும் இரண்டு ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெ றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Hardware Administrator
காலியிடங்கள்: 4
சம்பளம்: மாதம் ரூ.29,200 - 92,300
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் Computer Hardware-டிப்ளமோ தேர்ச்சி அல்லது Computer Application பிரிவில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் இரண்டு ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Lineman
காலியிடங்கள்: 2
சம்பளம்: மாதம் ரூ.25,500 - 81,100
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் Optical Fiber Cable Line Management-இல் டிப்ளமோ தேர்ச்சியுடன் இரண்டு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Boat Builder
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.19,900 - 63,200
தகுதி: +2 தேர்ச்சியுடன் Boat Building-இல் இரண்டு ஆண்டு அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும் .Marine Fitter-இல் ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Technical Assistant (TA) Printing Machine Operator
காலியிடம்: 1
சம்பளம்: மாதம் ரூ.18,000 - 56,900
தகுதி: Printing Machine Operator பிரிவில் ஐடிஐ தேர்ச்சியுடன் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 18 முதல் 25-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு 10 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்தத் தேர்வு, திறன் தேர்வு, உடற்திறன் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.100. இதனை கனரா வங்கியில் மாற்றத்தக்க வகையில் 'DSSC Direct Recruit-ment - 2026' என்ற பெயருக்கு டி.டி. யாக எடுக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.dssc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதில் கையொப்பமிட்டு தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களிலும் சுய சான்றொப்பம் செய்து, டி.டி. இணைத்து, அதனுடன் சுய முகவரியிட்ட உறையுடன் ரூ.56-க்கான Stamp ஒட்டி கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும். விண்ணப்பம் அனுப்பும் தபால் கவரின் மீது விண்ணப்பிக்கும் பணியின் பெயரைக் குறிப்பிடவும்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி
The Commandant, Defence Services Staff College, Wellington, Nilgiris - 643 231, Tamil Nadu.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 12.6.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விபரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
Wellington invites applications from eligible Indian citizens for the following Group ‘C’ Civilian posts...
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.