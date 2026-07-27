தேசிய மருத்துவ அறிவியல் தேர்வு வாரியத்தில் பல்வேறு பணிகள்; காலியிடங்கள்: 53

மத்திய அரசின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் தேசிய மருத்துவ அறிவியல் தேர்வு வாரியத்தில் காலியாகவுள்ள பல்வேறு பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஜூலை 31-க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: A-120 11/3/2025-ESTB
பணி: Deputy Director (Medical)
காலியிடங்கள்: 2
தகுதி: மருத்துவப் பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Junior Programmer
காலியிடம்: 1
வயதுவரம்பு: 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: பொறியியல் துறையில் கணினி அறிவியல், ஐடி, எலக்ட்ரானிக்ஸ் பிரிவில் பிரிவில் பிஇ, பி.டெக் முடித்திருக்க வேண்டும்.
பணி: Junior Accountant
காலியிடங்கள்: 4
வயதுவரம்பு: 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: கணிதம், புள்ளியியல், வணிகவியில் பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் என்பிஇஎம்எஸ் தகுதித்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பதுடன் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவமும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
பணி: Stenographer
காலியிடங்கள்: 7
தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் சுருக்கெழுத்து மற்றும் தட்டச்சில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்
வயதுவரம்பு: 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Junior Assistant
காலியிடங்கள்: 39
வயதுவரம்பு: 27-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: பிளஸ் 2 தேர்ச்சியுடன் கணினி அறிவியலில் அறிவுத்திறனும், என்பிஇஎம்எஸ் தகுதித்தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயதுவரம்பு சலுகை: உச்ச வயதுவரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத்தேர்வு, திறன் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்த்தல் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ. 1500+18% ஜிஎஸ்டி. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://natboard.edu.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 31.7.2026
Summary
NATBOARD Recruitment 2026 for Junior Assistant, Junior Accountant....
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