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வேலைவாய்ப்பு

யுனானி மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலில் வேலை வேண்டுமா?-உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் கீழுள்ள மத்திய யுனானி மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலில் காலியாகவுள்ள பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு குறித்து...

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யுனானி மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலில் வேலை - ccrum

Updated On :20 ஜூலை 2026, 2:57 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் கீழுள்ள மத்திய யுனானி மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலில் காலியாகவுள்ள பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து ஜூலை 31-க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: 1/2026

பணி: Research Officer

பிரிவு: Unani

காலியிடங்கள்: 16

சம்பளம்: மாதம் ரூ.56,100 - 1,77,500

தகுதி: யுனானி மருத்துவத்தில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பிரிவு: Pathology

காலியிடங்கள்: 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.56,100 - 1,77,500

தகுதி: Pathology பிரிவில் எம்டி முடித்திருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பிரிவு: Physiology

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: ரூ.56,100 - 1,77,500

தகுதி: Molecular Biology,Biotechnology,Human Genetics,Genetics Engineering பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்று 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 40-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Assistant Research Officer

பிரிவு: Pharmacology

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.44,900 - 1,42,400

தகுதி: Pharmacology பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்று ஆராய்ச்சி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பிரிவு: Pharmacognosy,Botany

காலியிடங்கள்: 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.44,900 - 1,42,400

தகுதி: மேற்கண்ட பிரிவில் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Staff Nurse

காலியிடங்கள்: 7

சம்பளம்: மாதம் ரூ.44,900 - 1,42,400

தகுதி: நர்சிங் பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Accounts Officer

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: ரூ.44,900 - 1,42,400

தகுதி: ஏதாவதொரு பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் 3 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Research Assistant (Chemistry)

காலியிடங்கள்: 2

சம்பளம்: மாதம் ரூ.35,400 - 1,12,400

வயதுவரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: வேதியியல் பிரிவில் முதுநிலைப் பட் டம் பெற்றிருப்பதுடன் ஆராய்ச்சி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: ஆன்லைன் எழுத்துத்தேர்வு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பக் கட்டணம்: பொது மற்றும் ஓபிசி பிரிவினர்களுக்கு ரூ.1,500. இதர அனைத்து பிரிவினர், பெண்கள் ரூ.500. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.ccrum.res.in அல்லது www.ccrum.ayush.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 31.7.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

Central Council for Research in Unani Medicine invites online recruitment applications through ccrum website...

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