விண்ணப்பிக்கலாம் வாங்க... மத்திய அரசில் 450 அதிகாரிப் பணி: யுபிஎஸ்சி அறிவிப்பு

மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் காலியாகவுள்ள 450 பணிகளுக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து வரும் 17 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: 07/2026
பணி: Drug Inspector
காலியிடங்கள்: 186
தகுதி : Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, Clinical Pharmacology, Microbiology பாடப்பிரிவில் இளநிலைப் பட்டம் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்
பணி: Aeronautical Officer
காலியிடங்கள்: 11
தகுதி : பொறியியல் துறையில் Aeronautical, Electrical, Electronics, Mechanical Engineering ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் பிஇ, பி.டெக் முடித்து Aircraft Design பணியில் 2 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: ஏழாவது ஊதியக் குழு விதிமுறைப்படி வழங்கப் படும்.
பணி: Legal Officer
காலியிடங்கள்: 12
தகுதி: சட்ட பாடப் பிரிவில் இளநிலைப்பட்டம் பெற்று 3 வருடம் வழக்கறிஞராக பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: ஏழாவது ஊதியக் குழு விதிமுறைப்படி வழங்கப் படும்.
வயதுவரம்பு : 35-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Sub-Regional employment officer
காலியிடங்கள்: 11
தகுதி : Social Work, Sociology, Economics, Labour Welfare, Psychology, Commerce போன்ற ஏதாவதொரு பாடத்தில் முதுநிலைப்பட்டம் பெற்று வேலைவாய்ப்புத் துறையில் 3 வருட பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: ஏழாவது ஊதியக் குழு விதிமுறைப்படி வழங்கப்படும்.
வயதுவரம்பு : 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
பணி: Photographic Officer
காலியிடங்கள்: 6
தகுதி: ஏதாவதொரு இளநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்து Photography, Press Photography,Print, Audio, Visual Media யில் 3 வருடங்கள் போட்டோகிராப ராக பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: ஏழாவது ஊதியக் குழு விதிமுறைப்படி வழங்கப்படும்.
வயதுவரம்பு : 30-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்ச வயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத்தேர்வு, மருத்துவத் தேர்வு மற்றும் சான்றிதழ் சரிபார்த்தல் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.25. இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் பெண்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் கிடையாது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.upsc.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 17.7.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
UPSC Recruitment 2026 for 450 Drug Inspector Posts
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