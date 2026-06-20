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வேலைவாய்ப்பு

டிஆர்டிஓ-ல் ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

டிஆர்டிஓ-இல் ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து...

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டிஆர்டிஓ-ல் ஊதியத்துடன் கூடிய பயிற்சி - கோப்புப்படம்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 9:01 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இந்திய ராணுவத்தின்கீழ் செயல்படும் ராணுவ ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு மையத்தில் (டிஆர்டிஓ) உதவித்தொகையுடன் அளிக்கப்படும் பயிற்சிக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண். : DEAL/HRD/Paid Internship

பயிற்சி: DRDO Paid Internship

காலியிடங்கள் : 45

உதவித்தொகை: மாதம் ரூ.30,000 (6 மாதத்திற்கு)

தகுதி : பொறியியல் துறையில் இசிஇ, சிஎஸ்இ, மெக்கானிக்கல் பிரிவில் பி.இ அல்லது பி.டெக் படிப்பில் இறுதி ஆண்டு மாணவராக இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.drdo.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, அதனுடன் தேவையான அனைத்துச் சான்றிதழ்களின் நகல்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.6.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Summary

DEAL invites applications from eligible (Indian Citizens) B.Tech./B.E./M.Tech./M.Sc. (Electronics) final year meritorious students for DRDO Paid Internship in

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