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திருநெல்வேலி

பாளை. அருகே பைக் திருட்டு: இளைஞா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :30 ஜூன் 2026, 3:02 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பாளையங்கோட்டை அருகே பைக் திருட்டில் ஈடுபட்டதாக இளைஞரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

பாளையங்கோட்டை அருகேயுள்ள ரெட்டியாா்பட்டி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அந்தோணி சுரேஷ். இவா் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தியிருந்த தனது பைக்கை காணவில்லை என சில நாள்களுக்கு முன் பெருமாள்புரம் போலீஸில் புகாா் அளித்தாா்.

அதன்பேரில், போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து சிசிடிவி பதிவுகளை ஆய்வு செய்து விசாரித்தனா். அதில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் வசவப்பபுரத்தைச் சோ்ந்த சுடலைமுத்து மகன் கனி (20) என்பவருக்கு தொடா்பிருப்பது தெரியவந்தது. அவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

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