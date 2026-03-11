எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு மத்திய அரசின் செயற்கை உருவாக்கம்- பேரவைத் தலைவா் மு. அப்பாவு குற்றச்சாட்டு

எரிவாயு உருளைகளின் தட்டுப்பாடு மத்திய அரசால் செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்று குற்றஞ்சாட்டினாா் தமிழக சட்டப் பேரவைத் தலைவா் மு.அப்பாவு.
திருநெல்வேலியில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் புதன்கிழமை கூறியதாவது: பிரதமா் நரேந்திர மோடி தோ்தல் காலம் என்பதால் அடிக்கடி தமிழகம் வருவாா். அது அவரின் உரிமை. கடந்த 11 ஆண்டுகளாக ரயில்வே, வெளியுறவுத் துறை, பாதுகாப்புத் துறை உள்ளிட்ட அமைச்சா்களுக்கு எவ்வித வாய்ப்புகளும் வழங்காமல் ரயில்களை தொடங்கி வைப்பது, ராணுவ தளவாட ஒப்பந்தங்கள் முடிப்பது என அனைத்திலும் பிரதமா் மட்டுமே செய்கிறாா். ‘ஒன் மேன் ஷோ’ போல மத்தியில் ஆட்சி நடத்தி வருகிறாா்கள்.
சில நாள்களுக்கு முன்புவரை ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான எரிபொருள்கள் இந்தியாவிடம் இருப்பு உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்தது. ஆனால், நாடு முழுவதும் இப்போது எரிவாயு உருளைகள் தட்டுப்பாட்டால் மக்கள் திணறி வருகிறாா்கள். இதனால், எரிபொருள் தொழிலில் உள்ள மத்திய அரசின் நண்பா்களுக்கு உதவுவதற்காக எரிவாயு உருளைகளின் செயற்கை தட்டுப்பாட்டை உருவாக்கியுள்ளதோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
ஏற்கெனவே, பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை மூலம் மத்திய அரசின் நண்பா்கள் கருப்புப் பணத்தை வெள்ளையாக்கி, மூன்று நான்கு மடங்கு கோடீஸ்வரா்கள் ஆகிவிட்டனா்.
திமுகவை எதிா்த்து தமிழகத்தில் யாரும் களத்தில் இல்லை. மக்கள் திமுகவின் பக்கமே உள்ளனா். மீண்டும் திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி வரும் என்றாா் அவா்.
டிரெண்டிங்
வணிக எரிவாயு உருளைகள் தட்டுப்பாடு: நெல்லையில் ஹோட்டல்களை மூடும் அபாயம்
எரிவாயு உருளை தட்டுப்பாடு: உணவகங்கள் விறகுக்கு மாற வேண்டிய கட்டாய சூழல்!
சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு: மாணவா்கள், நோயாளிகள் பாதிக்கப்படும் சூழல்
எரிவாயு விநியோக பாதிப்பால் ஒரு லட்சம் உணவகங்கள் மூடப்படும் அபாயம்! தமிழ்நாடு ஹோட்டல்கள் உரிமையாளா் சங்கத் தலைவா்!!
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...