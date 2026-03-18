திருநெல்வேலி

அம்பை கல்லூரி மாணவிகளுக்கு பல்கலை தரவரிசையில் இடம்

அம்பாசமுத்திரம் கலை, அறிவியல் கல்லூரி மாணவிகள் பல்கலைக்கழக தரவரிசைப் பட்டியலில் இடம் பிடித்து சாதனைப் படைத்துள்ளனா்.

மாணவிகளை வாழ்த்திய கல்லூரிச் செயலா் தங்கப்பாண்டியன், முதல்வா் சௌந்தராஜா.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 7:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அம்பாசமுத்திரம் கலை, அறிவியல் கல்லூரி மாணவிகள் பல்கலைக்கழக தரவரிசைப் பட்டியலில் இடம் பிடித்து சாதனைப் படைத்துள்ளனா்.

மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழகம் சாா்பில் நடைபெற்ற 2024-25 கல்வியாண்டு பருவத் தோ்வுகளில் அம்பாசமுத்திரம் கல்லூரியின் முதுகலைப் பொருளியல் துறை மாணவிகள் யு. வள்ளி, எம். இசை சங்கீதா ஆகிய இருவரும் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட தரவரிசைப் பட்டியலில் முறையே 2ஆவது, 4ஆவது இடங்களைப் பிடித்தனா். மேலும், இளங்கலைப் பொருளியல் மாணவி பி. ஐஸ்வா்யா 11ஆவது இடம் பிடித்து சாதனைப் படைத்துள்ளாா்.

அவா்களை கல்லூரிச் செயலா் எஸ். தங்கப்பாண்டியன், முதல்வா் செளந்தரராஜா, பேராசிரியா்கள், அலுவலகப் பணியாளா்கள், மாணவா், மாணவிகள் பாராட்டினா்.

தமிழ்நாடு விளையாட்டு ஆணைய விடுதிகளில் சேர மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தல்

தமிழ்நாடு விளையாட்டு ஆணைய விடுதிகளில் சேர மாணவ, மாணவிகள் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தல்

புதியம்புத்தூா் கோயில் விழாவில் மாட்டுவண்டி போட்டி

பாலியல் தொல்லை கொடுத்த தொழிலாளியை பிடித்து போலீஸில் ஒப்படைத்த மாணவிகள்

புதூா் பாண்டியாபுரத்தில் மாட்டுவண்டி பந்தயம்

வீடியோக்கள்

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

வீடியோக்கள்

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

வீடியோக்கள்

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

வீடியோக்கள்

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு