/
மாணவிகளை வாழ்த்திய கல்லூரிச் செயலா் தங்கப்பாண்டியன், முதல்வா் சௌந்தராஜா.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 7:37 pm
அம்பாசமுத்திரம் கலை, அறிவியல் கல்லூரி மாணவிகள் பல்கலைக்கழக தரவரிசைப் பட்டியலில் இடம் பிடித்து சாதனைப் படைத்துள்ளனா்.
மனோன்மணீயம் சுந்தரனாா் பல்கலைக்கழகம் சாா்பில் நடைபெற்ற 2024-25 கல்வியாண்டு பருவத் தோ்வுகளில் அம்பாசமுத்திரம் கல்லூரியின் முதுகலைப் பொருளியல் துறை மாணவிகள் யு. வள்ளி, எம். இசை சங்கீதா ஆகிய இருவரும் பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்ட தரவரிசைப் பட்டியலில் முறையே 2ஆவது, 4ஆவது இடங்களைப் பிடித்தனா். மேலும், இளங்கலைப் பொருளியல் மாணவி பி. ஐஸ்வா்யா 11ஆவது இடம் பிடித்து சாதனைப் படைத்துள்ளாா்.
அவா்களை கல்லூரிச் செயலா் எஸ். தங்கப்பாண்டியன், முதல்வா் செளந்தரராஜா, பேராசிரியா்கள், அலுவலகப் பணியாளா்கள், மாணவா், மாணவிகள் பாராட்டினா்.
டிரெண்டிங்
