சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்: நெல்லையில் பொதுப்பாா்வையாளா்கள் முகாம்

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை முன்னிட்டு, தோ்தல் பொது பாா்வையாளா்கள் ரிஷிகேஷ் பாஸ்கா் யசோத், அனுபா ஸ்ரீவத்சவ் ஆகியோா் திருநெல்வேலியில் முகாமிட்டு, தொகுதிகளில் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான முன்னேற்பாடு பணிகளை மேற்கொள்தற்காக புதன்கிழை திருநெல்வேலிக்கு வந்த அவா்கள் ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் ஆட்சியா் இரா.சுகுமாா், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் வி. பிரசன்ன குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை நடைபெற்ற கூட்டத்துக்கு தலைமை வகித்து தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினா்.
அப்போது, 5 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளில் படிவங்கள் இருப்பு, வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் நிலை, வாக்குச்சாவடி மையப் பணிகள், 85 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள், தபால் வாக்குப்பதிவுக்கான பணிகள், தோ்தல் நடத்தை விதிகள், 100 சதவீதம் வாக்காளா்களும் வாக்களிப்பதற்கு மேற்கொண்ட விழிப்புணா்வு பணிகள், வாக்கு எண்ணும் மையம், பறக்கும்படை, நிலையான கண்காணிப்புக்குழுக்களின் செயல்பாடுகள் போன்றவை குறித்து கேட்டறிந்து ஆலோசனைகள் வழங்கினா்.
மேலும், தோ்தல் வழிமுறைகளை முறையாக பின்பற்றி தோ்தலை அமைதியாகவும், சுமுகமாகவும் நடத்துவதற்கு அலுவலா்கள் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டனா்.
தொடா்ந்து, ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் இயங்கும் தோ்தல் கட்டுப்பாட்டு அறையில் உள்ள கண்காணிப்பு அறை, ஊடக கண்காணிப்பு அறை பணிகளை அவா்கள் ஆய்வு செய்தனா்.
இதில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் மு.துரை, மாநகராட்சி ஆணையா் மோனிகா ராணா, சேரன்மகாதேவி சாா் ஆட்சியா் ஆயுஸ் குப்தா உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
வாக்குச்சாவடி மையங்களில் பொது பாா்வையாளா்கள் ஆய்வு
வாக்குச்சாவடி மையங்களில் தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள் ஆய்வு
