அரசுப் பேருந்தில் நடத்துநரிடம் பணம் திருட்டு

திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் அரசுப் பேருந்து நடத்துனரிடம் பணத்தை திருடிய நபரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

Updated On :25 மார்ச் 2026, 11:00 pm

திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவியில் அரசுப் பேருந்து நடத்துனரிடம் பணத்தை திருடிய நபரை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

பாபநாசத்தில் இருந்து திருநெல்வேலிக்கு புதன்கிழமை மாலையில் இயக்கப்பட்ட அரசுப் பேருந்தில், நடத்துநா் விமல் ஜெயசிங் (39) பணியில் இருந்தாா்.

அந்தப் பேருந்து கூனியூா் அருகே வந்தபோது, நடத்துனரின் கைப்பையில் வைக்கப்பட்டிருந்த டிக்கெட் மற்றும் ரூ.10 ஆயிரத்தை காணவில்லையாம். இதையடுத்து, பேருந்து சேரன்மகாதேவி காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டது.

அங்கு, பயணிகளிடம் போலீஸாா் சோதனையிட்டனராம். எனினும் பணம், டிக்கெட்டுகள் கிடைக்கவில்லை. இதுகுறித்து நடத்துநா் அளித்த புகாரின்பேரில், சேரன்மகாதேவி போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

சேரன்மகாதேவியில் ரூ.1 லட்சம் பறிமுதல்

சேரன்மகாதேவியில் ரூ.1 லட்சம் பறிமுதல்

வாகைகுளம் அருகே தீப்பிடித்து எரிந்த அரசுப் பேருந்து

வாகைகுளம் அருகே தீப்பிடித்து எரிந்த அரசுப் பேருந்து

லாரி மோதி சாலையில் கவிழ்ந்த அரசுப் பேருந்து: பெண் உயிரிழப்பு - 30 போ் காயம்

லாரி மோதி சாலையில் கவிழ்ந்த அரசுப் பேருந்து: பெண் உயிரிழப்பு - 30 போ் காயம்

பேருந்து நடத்துநரிடம் கைப்பேசியைப் பறித்த இருவா் கைது

பேருந்து நடத்துநரிடம் கைப்பேசியைப் பறித்த இருவா் கைது

வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு