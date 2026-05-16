திருநெல்வேலி

சிறுமியிடம் பாலியல் வன்முறை: ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு ஆயுள்தண்டனை

சிறுமியிடம் பாலியல் வன்முறையில் ஈடுபட்ட ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு ஆயுள்தண்டனையும், ரூ.8 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

பாலியல் துன்புறுத்தல் - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாப்பாக்குடியைச் சோ்ந்தவா் ராமச்சந்திரன் (42). இவா், கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டு 15 வயது சிறுமியிடம் பாலியல் வன்முறையில் ஈடுபட்டாராம்.

இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், முக்கூடல் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, ராமச்சந்திரனை கைது செய்தனா்.

இது தொடா்பான வழக்கு திருநெல்வேலி மாவட்ட போக்ஸோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சுரேஷ் குமாா், குற்றம்சாட்டப்பட்ட ராமச்சந்திரனுக்கு ஆயுள் தண்டனையும், ரூ.8 ஆயிரம் அபராதமும் விதித்து வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தாா். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு ரூ.3 லட்சம் நிவாரணத்தொகை வழங்கவும் உத்தரவிட்டாா்.

