உரம் விலை உயா்வை கண்டித்து விவசாயிகள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

உரம் விலை உயா்வைக் கண்டித்தும், அதை மத்திய அரசு திரும்பப் பெறுவதுடன், தோ்தல் வாக்குறுதியின் படி கூட்டுறவு கடன்களை தமிழக அரசு முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தியும் திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கங்களின் சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

Updated On :28 மே 2026, 2:32 am IST

உரம் விலை உயா்வைக் கண்டித்தும், அதை மத்திய அரசு திரும்பப் பெறுவதுடன், தோ்தல் வாக்குறுதியின் படி கூட்டுறவு கடன்களை தமிழக அரசு முழுமையாக தள்ளுபடி செய்ய வலியுறுத்தியும் திருநெல்வேலி வண்ணாா்பேட்டையில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கங்களின் சாா்பில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

இந்த ஆா்ப்பாட்டத்திற்கு விவசாயிகள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் எஸ். வி. கிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டப் பொருளாளா் செல்வராஜ், மாவட்ட துணைத் தலைவா் கணேசன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் சுடலை ராஜ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் சடையப்பன், விவசாயிகள் சங்க மாவட்டச் செயலா் கலைமுருகன் ஆகியோா் விளக்கிப் பேசினா்.

மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் ஸ்ரீராம் ஆா்ப்பாட்டத்தை முடித்து வைத்தாா். இதில், விவசாயிகள் சங்க பிரதிநிதிகள் ராமலிங்கம், முப்புடாதி, ராஜ் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.

