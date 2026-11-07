நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (7.11.2026)
பாபநாசம் அணை. - கோப்புப்படம்
பாபநாசம்-67.80
சோ்வலாறு-80.38
மணிமுத்தாறு-66.73
வடக்கு பச்சையாறு-6
நம்பியாறு-11
கொடுமுடியாறு-15
மழை அளவு (மி.மீ.)
பாளையங்கோட்டை-7.20
திருநெல்வேலி-6
சோ்வலாறு-37
பாபநாசம்-20
மணிமுத்தாறு-25.80
கன்னடியன் அணைக்கட்டு-26.20
சேரன்மகாதேவி-5.60
களக்காடு-6.30
மூலைக்கரைப்பட்டி-31
அம்பாசமுத்திரம்-28
ராதாபுரம்-6
நான்குனேரி-20
நம்பியாறு-5
கொடுமுடியாறு-6
தென்காசி மாவட்டம்
கடனா-61.30
ராமநதி-54.50
கருப்பாநதி-50
குண்டாறு-35.50
அடவிநயினாா்-100
மழை அளவு (மி.மீ.)
கடனா-14
ராமநதி-10
ஆய்குடி-5
கருப்பாநதி-5
சங்கரன்கோவில்-5
செங்கோட்டை-29
குண்டாறு-30
அடவிநயினாா்-2.50
சிவகிரி-3...
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