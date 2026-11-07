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நெல்லை, தென்காசி மாவட்ட அணைகள் நீா் மட்டம் (7.11.2026)

பாபநாசம் அணை. - கோப்புப்படம்

Updated On :

பாபநாசம்-67.80

சோ்வலாறு-80.38

மணிமுத்தாறு-66.73

வடக்கு பச்சையாறு-6

நம்பியாறு-11

கொடுமுடியாறு-15

மழை அளவு (மி.மீ.)

பாளையங்கோட்டை-7.20

திருநெல்வேலி-6

சோ்வலாறு-37

பாபநாசம்-20

மணிமுத்தாறு-25.80

கன்னடியன் அணைக்கட்டு-26.20

சேரன்மகாதேவி-5.60

களக்காடு-6.30

மூலைக்கரைப்பட்டி-31

அம்பாசமுத்திரம்-28

ராதாபுரம்-6

நான்குனேரி-20

நம்பியாறு-5

கொடுமுடியாறு-6

தென்காசி மாவட்டம்

கடனா-61.30

ராமநதி-54.50

கருப்பாநதி-50

குண்டாறு-35.50

அடவிநயினாா்-100

மழை அளவு (மி.மீ.)

கடனா-14

ராமநதி-10

ஆய்குடி-5

கருப்பாநதி-5

சங்கரன்கோவில்-5

செங்கோட்டை-29

குண்டாறு-30

அடவிநயினாா்-2.50

சிவகிரி-3...

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