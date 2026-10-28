8 ஆவது நாளாக மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்கத் தடை
8 ஆவது நாளாக மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து...
மணிமுத்தாறு அருவியில் ஆா்ப்பரித்துக் கொட்டும் தண்ணீா். - டிஎன்எஸ்
அம்பாசமுத்திரம்: மணிமுத்தாறு அருவியில் நீா்வரத்து மேலும் அதிகரித்ததையடுத்து, சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க 8 ஆவது நாளாக புதன்கிழமை தடை விதித்து வனத் துறையினா் அறிவித்துள்ளனா்.
திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்குள்பட்ட மேற்குத் தொடா்ச்சி மலையில் கடந்த 7 நாள்களுக்கும் மேலாகத் தொடா்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் மணிமுத்தாறு அருவியில் நீா்வரத்து தொடரந்து அதிகரித்தது.
இதையடுத்து, நீர்வரத்து அதிகரிப்பு காரணமாக பாதுகாப்பு கருதி சுற்றுலாப் பயணிகள் அருவியில் குளிக்க 8 ஆவது நாளாக வனத்துறையினா் தடை விதித்தனா். மேலும், மறுஅறிவிப்பு வரும் வரை அருவியில் குளிக்க அனுமதி என வனத்துறை சாா்பில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Ban on bathing at Manimutharu Falls continues for the 8th day
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