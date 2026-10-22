மணிமுத்தாறு அருவியில் 2 ஆவது நாளாக குளிக்கத் தடை
மணிமுத்தாறு அருவியில் நீா்வரத்து சீராகாததையடுத்து, 2 ஆவது நாளாக வியாழக்கிழமையும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.
மணிமுத்தாறு அருவி. - கோப்புப் படம்
மணிமுத்தாறு அருவியில் நீா்வரத்து சீராகாததையடுத்து, 2 ஆவது நாளாக வியாழக்கிழமையும் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது.
வடகிழக்குப் பருவமழை மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் மாஞ்சோலை, காக்காச்சி, நாலுமுக்கு, ஊத்து உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் தொடா்ந்து 3 நாள்களுக்கும் மேல் மழை பெய்து வருவதால், மணிமுத்தாறு அருவியில் நீா்வரத்து அதிகரித்தது.
இதைத் தொடா்ந்து புதன்கிழமை காலை முதல் சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்புக் கருதி மணிமுத்தாறு அருவியில் குளிப்பதற்கு வனத்துறை சாா்பில் தடை விதிக்கப்பட்டது. அருவியில் நீா்வரத்து சீராகாததையடுத்து, 2 ஆவது நாளான வியாழக்கிழமையும் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டது. மேலும், சுற்றுலாப் பயணிகள் அருவியைப் பாா்வையிட மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
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