நெல்லை அருகே சூதாட்டம்: 33 போ் கைது
திருநெல்வேலி அருகே பணம் வைத்து சூதாடியதாக 33 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
திருநெல்வேலி அருகே பணம் வைத்து சூதாடியதாக 33 பேரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை இரவு கைது செய்தனா்.
தாழையூத்து பகுதியில் காவல் ஆய்வாளா் சங்கரநாராயணன் தலைமையிலான போலீஸாா் திங்கள்கிழமை ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். அப்போது அங்குள்ள ஒரு தனியாா் மனமகிழ் மன்றத்தில் பணம் வைத்து சூதாடுவதை கண்டறிந்து து தெரியவந்ததாம். இதையடுத்து சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 33 பேரை கைது செய்ததோடு, அவா்களிடம் இருந்து ரூ.92 ஆயிரத்து 214 பணம், 37 சீட்டுக்கட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனா். இச்சம்பவம் தொடா்பாக தாழையூத்து போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகிறாா்கள்.
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