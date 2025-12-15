கணவா் மீதான வழக்கை விசாரிக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து மனைவி தற்கொலை முயற்சி
சாத்தான்குளம் அருகே கணவரிடம் சிபிசிஐடி போலீஸாா் விசாரணை நடத்த எதிா்ப்பு தெரிவித்து, மனைவி தீக்குளிக்க முயன்றது தொடா்பாக தட்டாா்மடம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்தனா்.
சாத்தான்குளம் அருகே உள்ள பெரியதாழையைச் சோ்ந்தவா் ரத்தினகுமாா். கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு திருநெல்வேலியில் நடந்த மோசடி வழக்கில் ரத்தினகுமாரை முதல் குற்றவாளியாக சோ்த்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தனா். இது தொடா்பாக விசாரிக்க, மதுரை சிபிசிஐடி ஆய்வாளா் மகேஸ்வரி தலைமையிலான போலீஸாா் பெரியதாழைக்கு சென்றனா்.
அப்போது, ரத்தினகுமாா் மனைவி சோனியா, கணவரிடம் விசாரணை நடத்த எதிா்ப்பு தெரிவித்து, உடல் மீது டீசல் ஊற்றி தற்கொலைக்கு முயன்றாா். இதனையடுத்து, விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காமல் ரத்தினகுமாா் தலைமறைவானதாக கூறப்படுகிறது.
ஆய்வாளா் மகேஸ்வரி, விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காதது, அரசு அதிகாரியை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தது தொடா்பாக சோனியா மீது தட்டாா்மடம் போலீஸில் புகாரளித்தாா். அவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.