தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் முதல்வரை வரவேற்க அழைப்பு
தூத்துக்குடி விமான நிலையத்துக்கு வரும் திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலினுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்க வருமாறு, கட்சித் தொண்டா்களுக்கு தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்டச் செயலரும், அமைச்சருமான அனிதா ஆா்.ராதாகிருஷ்ணன் அழைப்பு விடுத்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:
திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் டிச. 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள அரசு நலத் திட்ட உதவிகள் வழங்குதல், முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளைத் தொடங்கிவைத்தல், புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுதல், பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக திமுக தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான மு.க.ஸ்டாலின் நெல்லைக்கு வருகிறாா்.
இதற்காக சனிக்கிழமை டிச. 20 காலை 11 மணியளவில் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்துக்கு வரும் அவருக்கு தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட திமுக சாா்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்படவுள்ளது.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள், அனைத்து அணி நிா்வாகிகள், வாக்குச் சாவடி நிலை முகவா்கள், வாக்குச்சாவடி எண்ம முகவா்கள், பூத் கமிட்டி உறுப்பினா்கள், பொதுமக்கள் திரளாக பங்கேற்க வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.