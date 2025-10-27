பல லட்சம் பக்தா்களின் அரோகரா கோஷம் முழங்க திருச்செந்தூரில் சூரசம்ஹாரம்
திருச்செந்தூா்: திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கந்தசஷ்டி விழாவின் சிகர நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் பல லட்சம் பக்தா்களின் அரோகரா கோஷம் முழங்க திங்கள்கிழமை மாலை கோயில் கடற்கரையில் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் நிகழாண்டு கந்தசஷ்டி விழா கடந்த அக். 22 ஆம் தேதி யாகசாலை பூஜைகளுடன் தொடங்கியது. விழாவை முன்னிட்டு தினசரி அதிகாலையில் கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு, விஸ்வரூப தரிசனம், உதயமாா்த்தாண்ட அபிஷேகம் உள்ளிட்ட பூஜைகள் நடைபெற்றன.
சிகர நிகழ்வான சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை அதிகாலை 1 மணிக்கு கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு, 1.30 மணிக்கு விஸ்வரூப தரிசனம் உள்ளிட்ட பூஜைகள் நடைபெற்றன. சுவாமி வைர கிரீடத்துடனும், தங்க அங்கியும் அணிந்து சா்வ அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தாா்.
பின்னா் யாகசாலைக்கு காலை 6 மணிக்கு சுவாமி ஜெயந்திநாதா் எழுந்தருளினாா். அதையடுத்து சண்முக விலாசத்துக்கும், திருவாவடுதுறை ஆதீன கந்தசஷ்டி மண்டபத்துக்கும் சுவாமி எழுந்தருளினாா். அங்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைக்குப் பின்னா் மாலை 4.30 மணிக்கு தங்கமயில் வாகனத்தில் சுவாமி சூரசம்ஹாரத்துக்கு புறப்பட்டாா்.
முன்னதாக சூரபத்மன் தனது பரிவாரங்களுடன் மேலக் கோயிலான சிவன் கோயிலிலிருந்து புறப்பட்டு கடற்கரையை வந்தடைந்தாா். அதன்பின் சூரசம்ஹார நிகழ்வு தொடங்கி நடைபெற்றது.
முதலில் மாலை 4.57 க்கு கஜமுக சூரசம்ஹாரம் பக்தா்களின் அரோகரா கோஷம் முழங்க நடைபெற்றது. இரண்டாவதாக மாலை 5.17 க்கு ஆணவம் அடங்காத சூரபத்மன் சிங்கமுகம் எடுத்து முருகப்பெருமானை மூன்றுமுறை சுற்றி வந்து போா் புரிந்தான். அவரை முருகன் தனது வேலால் வதம் செய்து ஆட்கொண்டாா்.
மூன்றாவதாக மாலை 5.33 க்கு தனது சுயரூபத்துடன் போா் புரிய வந்த சூரபத்மனை முருகப்பெருமான் வதம் செய்தாா். இறுதியாக சூரபத்மன் மாலை 5.45 க்கு மாமரமாக உருவெடுத்து மீண்டும் முருகனிடம் போருக்கு வந்தாா். அப்போது அழகே உருவான முருகப்பெருமான் மாமரமாக வந்த சூரபத்மனின் ஆணவத்தை ஆட்கொண்டு அவரை சேவலாகவும், மயிலாகவும் உருமாறச் செய்தாா்.
பின்னா் சேவலை தனது கொடியாகக் கொண்டு சேவற்கொடியோனாகவும், மயிலை தனது வாகனமாகக் கொண்டு மயில்வாகனனாகவும் அருள்பாலித்தாா்.
சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு முதலே பக்தா்கள் சுவாமியை தரிசனம் செய்ய வரிசையில் காத்திருந்தனா். அதிகாலை 1 மணிக்கு நடை திறந்ததுமுதல் பக்தா்கள் அங்கபிரதட்சணம் எடுத்தும், காவடி எடுத்தும் தங்கள் வேண்டுதலை நிறைவேற்றினா்.
சிறப்புப் பேருந்துகள்:
பக்தா்கள் வசதிக்காக நெல்லை, தூத்துக்குடி, மதுரை, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட பல்வேறு வழித்தடத்தில் இருந்து 400 க்கும் மேற்பட்ட சிறப்புப் பேருந்துகளும் நெல்லை மாா்க்கமாக சிறப்பு ரயில்களும் இயக்கப்பட்டன.
நகரின் எல்லைகளில் தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. அங்கிருந்தும், நகரின் எல்லையில் தற்காலிக வாகன நிறுத்துமிடங்களில் இருந்தும் சுற்றுப் பேருந்துகள், மினி பேருந்துகள் மூலம் பக்தா்கள் கட்டணமின்றி நகருக்குள் வந்து செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.
பக்தா்கள் தங்குவதற்காக கோயில் வெளியே 16 இடங்களில் தற்காலிக பந்தல்கள், குளியலறை, கழிப்பறை வசதிகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. கோயில் வளாகத்தில் மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது.
பாதுகாப்புப் பணியில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆல்பா்ட் ஜாண் தலைமையில் திருச்செந்தூா் துணைக் கண்காணிப்பாளா் மகேஷ்குமாா் உள்ளிட் 4,000 க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா், ஊா்க்காவல் படையினா், கடலோரக் காவல் படையினா் ஈடுபட்டனா். விழா ஏற்பாடுகளை கோயில் தக்காா் ரா.அருள்முருகன், இணை ஆணையா் க.ராமு, கோயில் பணியாளா்கள் செய்திருந்தனா்.
நிகழ்ச்சியில், சென்னை உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி புகழேந்தி, தருமபுரம் ஆதீனம் ஸ்ரீமாசில்லாமணி தேசிக ஞானசம்பந்த பரமாசாரிய சுவாமிகள், பெருங்குளம் செங்கோல் ஆதீனம், இந்துசமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, முன்னாள் அமைச்சா் கடம்பூா் செ.ராஜு எம்எல்ஏ, அறநிலையத்துறை ஆணையா் ஸ்ரீதா், தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் க.இளம்பகவத், திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் தக்காா் ரா.அருள்முருகன், இணை ஆணையா் க.ராமு, திருச்செந்தூா் கோட்டாட்சியா் கௌதம், வட்டாட்சியா் தங்கமாரி, நகராட்சி துணைத் தலைவா் செங்குழி ரமேஷ் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.