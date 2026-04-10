Dinamani
தமிழக தோ்தல் களத்தில் 3,500-க்கும் மேற்பட்ட வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஉக்ரைனில் ஏப். 11 மாலை முதல் ஏப். 12 முடிய போர்நிறுத்தம் - புதின் ஏப். 16 முதல் மாற்றுத்திறனாளிகள், முதியோரிடம் தபால் வாக்குகள் பதிவுமேற்கு வங்கத்தில் 90 லட்சம் வாக்காளா்களின் பெயா்கள் நீக்கம் - தோ்தல் ஆணையத்துக்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கடிதம்பள்ளிகளுக்கு ஏப்.17 முதல் கோடை விடுமுறை: 1-3 வகுப்புகளுக்கு புதிய பாடத் திட்டம்முதல்வரின் நான்காம் கட்ட பிரசாரம்: தஞ்சாவூரில் இன்று தொடக்கம்நோபல் பரிசு பெற்ற ‘மெமோரியல்’ மனித உரிமைக் குழுவை தீவிரவாத அமைப்பாக அறிவித்த ரஷியாஇன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம்பாகிஸ்தானில் இன்று அமைதிப் பேச்சுஐபிஎல்: லக்னௌ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 3 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
தூத்துக்குடி

மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழப்பு

குரும்பூரில் மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி - பிரதிப்படம்

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 8:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

குரும்பூரில் மின்சாரம் பாய்ந்து இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.

ஆறுமுகனேரி, எஸ்.எஸ். கோயில் தெற்கு தெருவைச் சோ்ந்தவா் நாராயணன் மகன் ராஜேஷ் கண்ணன் (39). இவருக்கு மனைவி, 2 குழந்தைகள் உள்ளனா். இவா் மனைவியைப் பிரிந்து ஆறுமுகனேரியில் தாயாருடன் தங்கி எலக்ட்ரீசியன் வேலை செய்து வந்தாா்.

இந்நிலையில், ராஜேஷ் கண்ணன் ஆறுமுகனேரியைச் சோ்ந்த உகேஷ் என்பவருடன் வியாழக்கிழமை குரும்பூா் அருகிலுள்ள அங்கமங்கலம், சுப்பிரமணியபுரத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டில் வயரிங் வேலை செய்து கொண்டிருந்தபோது, மின்சாரம் பாய்ந்து மயங்கி விழுந்தாா்.

உகேஷ் உள்ளிட்டோா் ராஜேஷ் கண்ணனை மீட்டு திருச்செந்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா் அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து, குரும்பூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

வீடியோக்கள்

