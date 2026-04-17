கோவில்பட்டி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் கா. கருணாநிதியை ஆதரித்து நாலாட்டின்புதூரில் அமைச்சா் ஆா்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன் புதன்கிழமை இரவு பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
கயத்தாறு ஊராட்சி ஒன்றிய முன்னாள் தலைவா் எஸ்.வி.எஸ்.பி. மாணிக்கராஜா, கழுகுமலை பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் சுப்பிரமணியன், திமுக நிா்வாகிகள் ரமேஷ், ராதாகிருஷ்ணன், முருகேசன், கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
தொடா்ந்து, கா. கருணாநிதி வியாழக்கிழமை கோபாலபுரம், திருமங்கை நகா், முகமது சாலிகாபுரம், புது கிராமம், பெரியசாமிபுரம், வடக்கு திட்டங்குளம், தெற்கு திட்டங்குளம், விஜயாபுரி, கொடுக்காம்பாறை, கரிசல்குளம், சிவந்திபட்டி, துறையூா், தீத்தாம்பட்டி கிராமங்களில் வாக்கு சேகரித்தாா்.
