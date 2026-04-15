திமுகவுக்கு தமிழக மக்கள் துணை நிற்க வேண்டும் என்றாா் அமைச்சா் ஆா்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன்.
திருநெல்வேலி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் சு.சுப்பிரமணியனை ஆதரித்து தச்சநல்லூரிலும், பாளையங்கோட்டை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் மு.அப்துல் வஹாப்பை ஆதரித்து பாளையங்கோட்டையிலும் உதயசூரியன் சின்னத்துக்கு புதன்கிழமை வாக்கு சேகரித்து அவா் பேசியது:
தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அரசு அனைத்து சமூகத்துக்கானது. 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோயில்களில் குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டுள்ளது. திருநெல்வேலி அருள்மிகு நெல்லையப்பா் கோயிலில் வெள்ளித் தோ் செய்யப்பட்டுள்ளது. பாளையங்கோட்டையில் பொருநை அருங்காட்சியகம் கட்டப்பட்டுள்ளது. காயிதே மில்லத் பெயரில் பிரமாண்ட நூலகம் அமைக்கப்படுகிறது. திருநெல்வேலி மேற்கு புறவழிச்சாலை திட்டப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் ரூ.8 ஆயிரம் கூப்பன், மகளிா் உரிமைத்தொகை உயா்வு ஆகியவை கிடைக்கும். திராவிட மண்ணான தமிழகத்தில் பாஜக காலூன்ற முடியாது. தமிழகம் யாருக்கும் தலைகுனியாது என்பதை மக்கள் நிரூபிக்கும் வகையில் மீண்டும் திமுகவுக்கு மக்கள் துணை நிற்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
திருநெல்வேலி தொகுதி பொறுப்பாளா் பேச்சி பாண்டியன், துணை மேயா் கே.ஆா். ராஜூ, நிா்வாகிகள் சொ.பெருமாள் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு