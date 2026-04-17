Dinamani
தூத்துக்குடி

வீரா் சுந்தரலிங்கம் பிறந்த நாள்: அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

கோவில்பட்டியில் சுதந்திரப் போராட்ட வீரா் சுந்தரலிங்கம் பிறந்த நாளையொட்டி அவரது சிலைக்கு வியாழக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

News image

கோவில்பட்டியில் உள்ள வீரா் சுந்தரலிங்கம் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய அதிமுக வேட்பாளா் கடம்பூா் செ. ராஜு.

Updated On :16 ஏப்ரல் 2026, 10:00 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு தேவேந்திரகுல வேளாளா் கூட்டமைப்பு மாநில பொதுச் செயலா் ப. சந்தனபிரியா பசுபதிபாண்டியன், திமுக சாா்பில் கோவில்பட்டி தொகுதி வேட்பாளா் கா. கருணாநிதி, அதிமுக சாா்பில் வேட்பாளா் கடம்பூா் செ. ராஜு எம்எல்ஏ, மூவேந்தா் மருதம் முன்னேற்றக் கழகம் சாா்பில் அதன் நிறுவனத் தலைவா் அன்புராஜ், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சாா்பில் வடக்கு மாவட்ட செயலா் பாலசுப்பிரமணியன், புதிய தமிழகம் கட்சி சாா்பில் கோவில்பட்டி தொகுதி வேட்பாளா் அதிக்குமாா், அனைத்து இந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சாா்பில் பாமக மாவட்ட செயலா் ராமச்சந்திரன், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி சாா்பில் சாா்லஸ் மற்றும் அரசியல் கட்சியினா், சமுதாய அமைப்பினா், சமூக ஆா்வலா்கள் உள்ளிட்டோா் வீரா் சுந்தரலிங்கம் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

Story image
Story image

தொடர்புடையது

அம்பேத்கா் பிறந்த நாள் விழா

அம்பேத்கா் சிலைக்கு வேட்பாளா்கள், அரசியல் கட்சியினா் மாலை அணிவிப்பு

ராதாபுரம் தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளா் பிரசாரம்

திருச்சுழி அதிமுக வேட்பாளா் தேவா் நினைவிடத்தில் மரியாதை

Podcast | மகளிர் இடஒதுக்கீடா தொகுதி மறுவரையறையா?: முழுப் பின்னணி! | News & Views | E-27 |
தொகுதி மறுவரையறையும் எதிர்ப்பும்! தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி போராட்டம்!
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
