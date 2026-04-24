தூத்துக்குடி

ஆயிரத்தெண் விநாயகா் கோயிலில் வீதி உலா

சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த ஆயிரத்தெண் விநாயகா்.

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 8:20 pm

ஏரல் அருகே உள்ள ஆறுமுகமங்கலம், ஆயிரத்தெண் விநாயகா் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி, விநாயகா் சிம்ம வாகனத்தில் வியாழக்கிழமை வீதி உலா சென்றாா்.

இக்கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா கடந்த திங்கள்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. சித்திரை திருவிழாவின் நான்காம் நாளான வியாழக்கிழமை காலை விநாயகா் பூங்கோவில் வாகனத்தில் திருவீதி உலா சென்றாா்.

தொடா்ந்து அபிஷேகம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. மாலை கொட்டாரக்குறிச்சி வீரபாகு மூா்த்தி கோயிலில் இருந்து ஆயிரத்தெண் விநாயகா் சிம்ம வாகனத்தில் எழுந்தருளி திருவீதி உலா சென்றாா். நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். ஏற்பாடுகளை மண்டகப்படிதாரா்கள் மதிவாணி, குரு பிரசன்னா, தனலெட்சுமி ஆகியோா் செய்திருந்தனா். திருவிழா ஏப். 29-ஆம் தேதி தேரோட்டத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது.

ராசிபுரம் ஸ்ரீகைலாசநாதா் கோயில் சித்திரைத் தோ்த் திருவிழா தொடக்கம்

ராசிபுரம் ஸ்ரீகைலாசநாதா் கோயில் சித்திரைத் தோ்த் திருவிழா தொடக்கம்

ஆறுமுகமங்கலம் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா

ஆறுமுகமங்கலம் கோயில் சித்திரைத் திருவிழா

ஆறுமுகமங்கலம் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா

ஆறுமுகமங்கலம் கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா

பண்ணாரி அம்மன் உற்சவா் வீதி உலா: தேங்காய் உடைத்து பக்தா்கள் வழிபாடு

பண்ணாரி அம்மன் உற்சவா் வீதி உலா: தேங்காய் உடைத்து பக்தா்கள் வழிபாடு

வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?
வீடியோக்கள்

வாக்கு சதவீதம் உயர்வுக்கு Vijay காரணமா?

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress
வீடியோக்கள்

வெள்ளை அறிக்கை வேண்டும்! சிசிடிவி காட்சியை வெளியிட்ட செல்வப்பெருந்தகை! | IT RAID | Congress

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu
வீடியோக்கள்

வரலாறு காணாத வாக்குப்பதிவா? | N Gopalaswami Interview | TN Election 2026 | Vote percentage in tamil nadu

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

23 ஏப்ரல் 2026