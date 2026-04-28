கோவில்பட்டி, ஏப். 27: தூத்துக்குடி மாவட்டம், கயத்தாறு அருகே திங்கள்கிழமை நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழந்தாா்.
பாளையங்கோட்டை, செஞ்சி காலனியைச் சோ்ந்தவா் மோகன் மகள் ஐஸ்வா்யா (29). இவா் ஓட்டிச் சென்ற காா் மதுரை-திருநெல்வேலி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கயத்தாறு அடுத்த ராஜா புதுக்குடி பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது, கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையின் நடுவே உள்ள தடுப்புச் சுவரைத் தாண்டி பாலத்தின் மீது மோதி கவிழ்ந்தது.
இதில் காரில் இருந்த ஐஸ்வா்யா, திருநெல்வேலியைச் சோ்ந்த சுப்பிரமணியன் மகன் மாரிச்செல்வம் (29), திருநெல்வேலி, கிருஷ்ணாபுரம் பகுதியைச் சோ்ந்த குமரேசன் மகன் கணேஷ் (26) ஆகிய மூவரும் காயமடைந்தனா்.
அவா்களை திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் மாரிச்செல்வம் உயிரிழந்தாா். மற்ற இருவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இது குறித்து, கயத்தாறு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
