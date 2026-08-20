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தூத்துக்குடி

அடுத்த பிரதமா் விஜய் எனக் கூறும் தவெகவினருக்கு காங்கிரஸாா்தான் பதில் கூற வேண்டும்: கனிமொழி எம்.பி.

இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமா் ச. ஜோசப் விஜய் என தவெகவினா் கூறும் நிலையில், இதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியினா்தான் பதில் கூற வேண்டும் என கனிமொழி எம்.பி. தெரிவித்தாா்.

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கனிமொழி - x / kanimozhi

Updated On :20 ஆகஸ்ட் 2026, 5:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமா் ச. ஜோசப் விஜய் என தவெகவினா் கூறும் நிலையில், இதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியினா்தான் பதில் கூற வேண்டும் என கனிமொழி எம்.பி. தெரிவித்தாா்.

திமுக துணைப் பொதுச் செயலரும், நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவருமான கனிமொழி எம்.பி., தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் புதன்கிழமை செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமா் ச. ஜோசப் விஜய்தான் என்று சட்டப்பேரவையில் அமைச்சா்கள் கூறியிருக்கிறாா்கள். இதை காங்கிரஸ் கட்சியினா் எப்படி எடுத்துக் கொள்கிறாா்கள் என்பதுதான் முக்கியம்.

திமுக சாா்பில் கருத்துத் தெரிவிப்பது முக்கியமல்ல. காங்கிரஸுடன் திமுக கூட்டணியில் இருந்தபோதே, அக்கட்சியே இதுபற்றி அறிவிக்காத நிலையில், திமுக தலைவா் மு.க. ஸ்டாலின்தான் ராகுல் காந்தி பிரதமராக வர வேண்டும் என்று முதன்முதலில் அறிவித்தாா்.

தற்போது, தவெக-காங்கிரஸ் கூட்டணி இருப்பதால், இதுபோன்ற அறிவிப்புகள் வெளியாகும்போது, அது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சியினா்தான் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

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