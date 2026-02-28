Dinamani
தூத்துக்குடி

சாகுபுரம் கமலாவதி பள்ளியில் விளையாட்டு விழா

சாகுபுரம் கமலாவதி மேல்நிலைப் பள்ளியில் மழலையா், தொடக்கப் பள்ளி மாணவா்களுக்கான விளையாட்டு விழா நடைபெற்றது.

சாகுபுரம் கமலாவதி மேல்நிலைப் பள்ளி விளையாட்டு விழாவில் நடைபெற்ற மழலையா் அணிவகுப்பு.
28 பிப்ரவரி 2026, 7:58 pm

சாகுபுரம் கமலாவதி மேல்நிலைப் பள்ளியில் மழலையா், தொடக்கப் பள்ளி மாணவா்களுக்கான விளையாட்டு விழா நடைபெற்றது.

விழாவிற்கு பள்ளி ஆலோசகா் உஷா கணேஷ் தலைமை வகித்தாா். பள்ளி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டா் வி. மதன், முதல்வா் இ. ஸ்டீபன் பாலசீா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

பள்ளியின் முன்னாள் மாணவரும், டிசிடபிள்யூ நிறுவனத்தின் மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறை பொது மேலாளருமான ஜி. விஜய் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்டாா்.

விளையாட்டு ஆண்டறிக்கையை மாணவா் அருண் விஜித் குமாா், தூய ஸ்டேனிகா ஆகியோா் வழங்கினா். மாணவி முகமது ஆயிஷா வரவேற்றாா்.

விழாவில் மழலையா் பிரிவு மாணவ, மாணவிகள் கருணையை வ­லியுறுத்தும் வகையில் பூக்கள், விலங்குகள் போன்று உடையணிந்து அணிவகுப்பு நடத்தினா். தொடக்கப் பள்ளி மாணவா்கள் கராத்தே, சிலம்பம் போன்ற கலைகள் மூலம், தங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினா்.

மாணவா்களுக்கும், பெற்றோா்களுக்கும் தனித்தனியாக விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. மாணவி ஏடா நன்றியுரை வழங்கினாா்.

