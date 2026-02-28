Dinamani
கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்!அரசுப் பள்ளிகளில் நாளைமுதல் மாணவா் சோ்க்கை மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்! அஜீத் பவாரின் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதற்கு மோசமான வானிலை காரணம்: ஏஏஐபி அறிக்கை வளைகுடா நாடுகளின் தமிழா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
தூத்துக்குடி

திருச்செந்தூா் கோயிலில் நாளை மாசித் திருவிழா தேரோட்டம்!பக்தா்கள் குவிகின்றனா்!

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் மாசித் திருவிழா தேரோட்டம் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) நடைபெறுகிறது.

News image
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் சனிக்கிழமை காலை வெள்ளை சாத்தி வெள்ளிச் சப்பரத்தில் எழுந்தருளிய சுவாமி சண்முகா்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 7:59 pm

Syndication

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் மாசித் திருவிழா தேரோட்டம் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) நடைபெறுகிறது.

இக்கோயிலில் மாசித் திருவிழா கடந்த பிப். 21ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. இந்நிலையில், 8ஆம் நாளான சனிக்கிழமை காலை வெள்ளைச் சாத்தி பெரிய வெள்ளிச் சப்பரத்தில் சுவாமி சண்முகா் வீதியுலா வந்து, மேலக்கோயில் சோ்ந்தாா். தொடா்ந்து, முற்பகலில் பச்சை சாத்தி, பச்சைக் கடைசல் சப்பரத்தில் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை கோயில் சோ்ந்தாா்.

Story image

தொடா்ந்து, சுவாமி குமரவிடங்கப் பெருமானும், சுவாமி அலைவாயுகந்த பெருமானும் தனித்தனி வெள்ளிக்குதிரை வாகனங்களில் எழுந்தருளி பாளையங்கோட்டை சாலையில் உள்ள வேட்டை வெளி மண்டபத்தில் திருக்கண் சாத்தி, வீதியுலா வந்து மேலக்கோயில் சோ்கின்றனா்.

அதையடுத்து, சுவாமி குமரவிடங்கப்பெருமானும், தெய்வானை அம்மனும் பகலில் தனித்தனி பல்லக்கிலும், இரவில் சுவாமி தங்க கயிலாய பா்வத வாகனத்திலும், அம்மன் வெள்ளிக் கமல வாகனத்திலும் வீதியுலா வருகின்றனா்.

(வலது) முற்பகலில் பச்சைக் கடைசல் சப்பரத்தில் எழுந்தருளிய சுவாமி சண்முகா்.

(வலது) முற்பகலில் பச்சைக் கடைசல் சப்பரத்தில் எழுந்தருளிய சுவாமி சண்முகா்.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான தேரோட்டம் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) காலை 7 மணிக்கு தொடங்குகிறது. இதையொட்டி, கோயிலில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் குவிந்து வருகின்றனா். டிஎஸ்பி மகேஷ்குமாா் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளா்கள் கனகராஜன், மதுரைவீரன், போலீஸாா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

டிரெண்டிங்

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் மாசித் திருவிழா: சுவாமி சிகப்பு சாத்தி வீதி உலா

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் மாசித் திருவிழா: சுவாமி சிகப்பு சாத்தி வீதி உலா

மாசித் திருவிழா: திருக்காளாளத்தீஸ்வரா், ஞானாம்பிகை அம்மன் வீதியுலா

மாசித் திருவிழா: திருக்காளாளத்தீஸ்வரா், ஞானாம்பிகை அம்மன் வீதியுலா

திருச்செந்தூா் மாசித் திருவிழா 4 ஆம் நாள்: சுவாமி, அம்மன் வீதி உலா

திருச்செந்தூா் மாசித் திருவிழா 4 ஆம் நாள்: சுவாமி, அம்மன் வீதி உலா

திருச்செந்தூா் கோயில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது!

திருச்செந்தூா் கோயில் மாசித் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது!

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு