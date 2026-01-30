தூத்துக்குடி
ராகுல் காந்தியை சந்திக்க நான் முகத்தை மூடிச் செல்லவில்லை: கனிமொழி எம்.பி.
தில்லியில் ராகுல் காந்தியை சந்திக்க நான் முகத்தை மூடிக்கொண்டு செல்லவில்லை என்று திமுக துணைப் பொதுச் செயலா் கனிமொழி எம்.பி. தெரிவித்தாா்.
தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை அவா் செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டி: மத்திய அரசின் பட்ஜெட்டில் தமிழகம், கேரளம், மேற்கு வங்கத்தின் பெயரை அடிக்கடி கேட்கலாம். கூட்டணி தொடா்பாக தேமுதிக தலைவா் பிரேமலதாவுடன் எதுவும் பேசவில்லை. தில்லியில் ராகுல் காந்தியை சந்திக்க நான் முகத்தை மூடிச் செல்லவில்லை என்றாா்.