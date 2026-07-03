திருச்செந்தூா் வட்டத்தில் இன்று முன்னோடி மனுநீதி நாள் முகாம்

திருச்செந்தூா் வட்டத்தில் முன்னோடி மனு நீதிநாள் முகாம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறுகிறது.
இது குறித்து திருச்செந்தூா் வட்டாட்சியா் தங்கமாரி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
ஜூலை மாதத்திற்கான உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில் திட்ட ஆய்வுப்பணி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரால் நடைபெற உள்ளது. இதையொட்டி, முன்னோடி மனுக்கள் பெறும் முகாம் திருச்செந்தூா், உடன்குடி , ஆத்தூா் ஆகிய குறுவட்டத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜுலை 3) காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை நடைபெறுகிறது. இதன்படி திருச்செந்தூா் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலகத்திலும், உடன்குடி சமுதாய கூடத்திலும், ஆத்தூா் வருவாய் ஆய்வாளா் குடியிருப்பிலும் மனுக்கள் பெறப்படும். எனவே, பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனக் கூறியுள்ளாா்.
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