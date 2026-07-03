தூத்துக்குடி மாவட்ட புதிய செய்தி மக்கள்தொடா்பு அலுவலா் பொறுப்பேற்பு

தூத்துக்குடி மாவட்ட புதிய செய்தி மக்கள் தொடா்பு அலுவலராக பெ.சா. கருப்பண ராஜவேல் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றாா். (படம்)
தூத்துக்குடி மாவட்ட செய்தி மக்கள் தொடா்பு அலுவலராக பணியாற்றி வந்த நவீன் பாண்டியன், சமீபத்தில் தென்காசிக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
இதையடுத்து, தூத்துக்குடி மாவட்ட புதிய செய்தி மக்கள் தொடா்பு அலுவலராக பெ.சா. கருப்பண ராஜவேல் நியமிக்கப்பட்டிருந்தநிலையில், அவா் வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா்.
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