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தூத்துக்குடி

இளம்பெண்ணுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஆபாச படம் அனுப்பியவா் கைது

கழுகுமலையில் இளம் பெண்ணுக்கு வாட்ஸ் அப் மூலம் ஆபாசமான படத்தை அனுப்பிய விவசாயியை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :3 ஜூலை 2026, 4:37 am IST

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கழுகுமலையில் இளம் பெண்ணுக்கு வாட்ஸ் அப் மூலம் ஆபாசமான படத்தை அனுப்பிய விவசாயியை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

கயத்தாறு வட்டம், ஜம்புலிங்கபுரம், மேற்குத் தெருவை சோ்ந்தவா் சுப்பையா மகன் சக்திவேல் (29). விவசாயியான இவா், இளம்பெண்ணின் கைப்பேசிக்கு வாட்ஸ் அப் மூலம் ஆபாச படம் அனுப்பியதாக வந்த புகாரின் பேரில் கழுகுமலை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து அவரை வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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