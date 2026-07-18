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தூத்துக்குடி

சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்திற்கு பொறுப்பு காவல் ஆய்வாளா் நியமனம்

சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்திற்கு பொறுப்பு காவல் ஆய்வாளராக ஷேக் அப்துல் காதா் நியமிக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.

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காவல் ஆய்வாளா் ஷேக் அப்துல் காதா்.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 6:16 am IST

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சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்திற்கு பொறுப்பு காவல் ஆய்வாளராக ஷேக் அப்துல் காதா் நியமிக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.

சாத்தான்குளம் காவல் ஆய்வாளராக பணிபுரிந்து வந்த ஸ்டீபன் ஜோஸ், நெல்லை மாவட்டத்திற்கு மூன்று மாதத்திற்கு முன்பு பணி மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். இதனையடுத்து புதிய காவல் ஆய்வாளா் நியமிக்கப்படாமல் இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் தூத்துக்குடி தென்பாகம் காவல் நிலையத்தில் பணிபுரியும் காவல் ஆய்வாளா் ஷேக் அப்துல் காதா், சாத்தான்குளம் காவல் நிலையத்திற்கு பொறுப்பு காவல் ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.

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